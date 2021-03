Znova raz nematurujeme

Pomaly sa stáva pravidlom, že na Slovensku študenti záverečných ročníkov stredných škôl nematurujú. Nie z vlastnej viny. Rozhodlo tak za nich Ministerstvo školstva SR.

Keď tak ministerstvo rozhodlo minulý rok tesne pred ústnymi maturitnými skúškami, chápali sme to ako obavu z neznámeho, na ktoré sme neboli pripravení. Ani vtedy to nebol správny krok, o čom svedčí aj to, že v okolitých krajinách prebehla maturitná skúška (hoc aj v obmedzenej miere) bez problémov a zdravotných následkov.

Tohoročné rozhodnutie ministerstva školstva o zrušenej ústnej časti maturitnej skúšky sa však javí byť nepochopiteľné.

Minister toto rozhodnutie zdôvodnil ako dôsledok zlej epidemiologickej situácie, no toto rozhodnutie padlo 22.marca, teda DVA mesiace pred ústnou maturitnou skúškou. Dva mesiace je dosť dlhá doba na to, aby sa epidemiologická situácia mohla zmeniť.

Aj keby sa epidemiologická situácia nezmenila, myslím si, že ústna maturitná skúška, počas ktorej je v miestnosti najviac 5 ľudí, z toho traja učitelia v skúšobnej komisii, ktorí sú v dnešnej dobe poväčšine zaočkovaní, je dostatočne bezpečná. Dvaja študenti trávia v miestnosti maximálne 40 minút. Všetci účastníci skúšky by boli otestovaní a mali by nasadené respirátory. Pri ďalších hygienických opatreniach a prázdnej škole by bolo podľa mňa riziko nákazy minimálne. Porovnajme si to napríklad so supermarketmi, kde trávia ľudia viac času ako na maturitnej skúške.

Rozhodnutie ministra školstva, ktoré prišlo 22.marca, bolo podrazom voči učiteľom, ktorí pripravovali svojich študentov v neľahkých podmienkach online vzdelávania. Toto rozhodnutie prišlo mesiac a pol pred ukončením záverečného ročníka stredoškolákov a tým demotivovalo študentov v ďalšej práci a celkovo demoralizovalo celé školy.

Minister prijal argumentáciu študentov, ktorí sa cítili nedostatočne pripravení a tým boli stresovaní. Keďže sám učím študentov záverečného ročníka maturitný predmet, viem, že moji študenti boli pripravení na maturitnú skúšku v dostatočnej miere na to, aby mohli maturitnú skúšku úspešne zvládnuť.

Čítam rôzne názory o zbytočnosti maturitnej skúšky(žiaľ, aj na ministerskej úrovni), podľa ktorých stačia čiastočné známky na vysvedčení jednotlivých ročníkov, ktoré hovoria o práci študenta. Nesúhlasím s týmito názormi. Po každom období štúdia nasleduje záverečná skúška, ktorá vypovedá o tom, ako študenti zvládli samotné štúdium. Po strednej škole je to maturitná skúška , po vysokej škole štátnica a obhajoba diplomovej práce. Kritici namietajú, že ak si študent vytiahne zlú otázku, pokazí si výsledok celého štúdia. Nie je tomu tak. Ak študent poctivo študoval celé štyri roky, má prehľad v danej veci a vie improvizovať. Určite žiaden vyučujúci nemá záujem poškodiť skúšaného a aj v napätej situácii vie skúšanému správnou otázkou podať pomocnú ruku. O to viac aj študent ocení dosiahnutý výsledok.

Samozrejme, väčšina študentov sa potešila tomuto rozhodnutiu. Je to pochopiteľné. Kto by sa nepotešil, ak dostane niečo zadarmo. Po prvotnej radosti však príde precitnutie, keď zistia, že ide o pyrrhovo víťazstvo. Získali síce papier, že ukončili stredoškolské vzdelanie, nemôžu sa však nazvať maturantmi, keďže maturitnú skúšku neabsolvovali. Ako na túto generáciu budú nazerať zamestnávatelia, počúvame z vyhlásení Únie zamestnávateľov Slovenska. Ani zástupcovia vysokých škôl Slovenska toto rušenie maturitnej skúšky nevítajú a z minuloročnej skúsenosti hovoria o slabšej pripravenosti stredoškolákov absolvovať skúšky na vysokej škole.

Dnešnú situáciu by som prirovnal k olympiáde. Aj športovci sa pripravujú na olympiádu štyri roky, absolvujú rôzne preteky a súťaže, ale najdôležitejšou súťažou pre nich je olympiáda. Ak im niekto neumožní štartovať na olympiáde, určite ich neuspokojí, ak im niekto rozdá medaily niekde v šatni. My starší si spomenieme na rok 1984, keď našim športovcom bolo znemožnené štartovať na olympiáde v Los Angeles. Namiesto olympiády našim športovcom zorganizovali náhradnú súťaž Družba 1984. Myslím si, že medaily z tejto súťaže uspokojili našich športovcov rovnako ako dnešných študentov papier s aritmetickým priemerom, ktorý dostanú namiesto maturitného vysvedčenia (aj keď sa tento papier bude tváriť ako maturitné vysvedčenie).

Čo dodať na záver. Myslím si, že pán minister svojím unáhleným rozhodnutím o zrušení maturitných skúšok totálne zlyhal a urobil všetkým stredoškolským študentom končiacich ročníkov medvediu službu. Nezabudneme!